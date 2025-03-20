Зеленський прибув до Норвегії, – Reuters

Президент Зеленський 20 березня прибув до Норвегії. В Осло він матиме переговори із прем'єр-міністром Йонасом Гаром Стьоре.

Інформація про прибуття президента України до норвезької столиці з'явилася близько опівдня за київським часом. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Зеленський прибув до Норвегії

18 березня президент України був із візитом у Фінляндії. Була запланована зустріч з президентом країни Александром Стуббом та низкою фінських чиновників.

Уже за два дні глава держави вирушив до Норвегії.

"Президент України Володимир Зеленський у четвер (20 березня – 24 Канал) прибув до Норвегії з офіційним візитом після поїздки до Фінляндії", – йдеться в заяві норвезького уряду.

Перемовини із норвезькою владою пройдуть на тлі інтенсивних дипломатичних зусиль України для припинення війни з Росією.

Я дуже радий мати можливість вітати Володимира Зеленського в Норвегії. Норвегія твердо підтримує Україну. Нещодавно всі сторони Стортингу досягли згоди щодо збільшення фінансування України. Норвегія підтримує Україну в її боротьбі за самозахист і робить внесок у зусилля для досягнення міцного справедливого миру в країні. Я з нетерпінням чекаю на конструктивні дискусії щодо того, як Норвегія може найкращим чином надати допомогу Україні як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі,

– сказав прем'єр Стьоре.

Відомо, що Зеленський і Стьоре 20 березня проведуть декілька зустрічей. У робочій зустрічі також візьмуть участь міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг, міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде та міністр оборони Торе Сандвік.

Орієнтовно о 15:00 за місцевим часом розпочнеться спільна пресконференція.