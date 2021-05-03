Зеленський прибув до Польщі з робочим візитом

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Володимир Зеленський у понеділок, 3 травня, прибув до Польщі з робочим візитом. Там український лідер візьме участь у відзначенні 230-річчя Конституції Польщі.

Джерело:

Телеграм Офісу Президента

В Офісі Президента розповіли, що у Польщі Зеленський також проведе зустрічі з президентом Анджеєм Дудою та лідерами інших держав.

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Президент України прибув з робочим візитом до Польщі. Володимир Зеленський візьме участь у відзначенні 230-річчя Конституції Польщі, а також проведе зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою та лідерами інших держав,
– мовиться у повідомленні.

Візит Зеленського до Варшави в Офісі Президента почали готувати ще у березні

Дуда прибуде в Україну

  • Польський лідер також вже запланував візит до Києва.
  • В українську столицю Дуда прибуде на святкування Дня Незалежності України. 
Зверніть увагу! Зеленський та Дуда провели телефонну розмову 24 лютого. Президенти обговорили ситуацію з коронавірусом та події на Донбасі. 