Зеленський прибув до Риму та зустрівся з Мелоні

Володимир Зеленський 15 квітня прибув з офіційним візитом до Риму. Там український очільник має зустрітися з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні.

Про це пише італійське агентство Rai.

Куди саме прибув Зеленський у Римі?

Італійське агентство написало, що Президент України Володимир Зеленський прибув до Палаццо Кіджі на зустріч з прем'єр-міністром Джорджією Мелоні. Після цього очікуються спільні заяви для преси.

Довідково! Палаццо Кіджі – резиденція прем'єр-міністра Італії з 1961 року. Будівля розташована у Римі на П'яцца Колона навпроти Колони Марка Аврелія та навпроти Палаццо Ведекінд. Палац було збудовано поміж 1578 та 1587 роками, з 1922 по 1961 рік там розташовувалося міністерство закордонних справ Італії.

Також прибуття Зеленського до Риму підтвердив Суспільному речник президента Сергій Никифоров.

Раніше візит Володимира Зеленського в Рим анонсували в італійському уряді. Приїзд українського лідера до столиці Італії очікувався о 16:30 за київським часом.

