Безпрецедентні заходи безпеки: Зеленський у Берліні зустрівся з Шольцом і Штайнмаєром

Президент Володимир Зеленський після візиту до Італії 14 травня прибув у Берлін. У ніч на 14 травня Зеленський приїхав до штаб-квартири німецького Міністерства оборони у Берліні.

ЗМІ опублікували кадри прибуття Володимира Зеленського до штаб-квартири Міноборони Німеччини у ніч на 14 травня. Світлини зроблені в берлінському районі Бендлер-блок, де розташована штаб-квартира Міноборони Німеччини.

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Зеленського супроводжували винищувачі

Зеленський прибув у штаб-квартиру на вертольоті з аеропорту Берлін-Бранденбург. Авіалайнер із Зеленським на шляху до столиці Німеччини із Риму супроводжували винищувачі.

Це перший візит Зеленського до Німеччини з початку повномасштабної війни в Україні. Глава держави проведе переговори з німецьким президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром і канцлером Олафом Шольцом.



Зеленський прибув у штаб-квартиру Міноборони Німеччини / Фото Bild

Українського лідера в Берліні зустрів президент Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Франк-Вальтер Штайнмаєр зустрів Зеленського: дивіться відео

Також глава держави вже зустрівся з німецьким канцлером Олафом Шольцом.

Зеленський зустрівся з Шольцом: дивіться відео

Крім того, Зеленський вирушить в місто Аахен на урядовому авіалайнері в супроводі німецьких Повітряних Сил. Там Зеленському вручать Міжнародну премію імені Карла Великого.

До приїзду Зеленського уряд Німеччини вирішив виділити Україні найбільший зі свого боку пакет військової допомоги на 2,7 мільярда євро. До нього увійдуть системи ППО, танки, БМП, артилерійські снаряди.

У Берліні посилені заходи безпеки

Як повідомляє "Радіо Свобода", у Берліні безпрецедентні заходи безпеки на тлі візиту Зеленського.

Перекритий весь центр міста, стоять десятки поліцейських машин, а також водомети. Місцеві журналісти пригадують, що такого не було навіть під час візиту Обами в часи його президенства.

У Берліні посилені заходи безпеки: дивіться відео

Володимир Зеленський вночі теж повідомив, що прибув Берлін. У своїх соцмережах глава держави окреслив мету свого візиту до столиці Німеччини.

"Берлін. Зброя. Потужний пакет. ППО. Реконструкція. ЄС. НАТО. Безпека", – написав лідер України.

Зеленський напередодні відвідав Італію