Зеленський прибув на саміт G7 у Канаді

Президент України Володимир Зеленський прибув на саміт G7 у вівторок, 17 червня. Захід відбудеться у в місті Кананаскіс.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Під час перебування у Канаді у нього заплановані низка зустрічей.

Дивіться також Як Трамп ганебно втік зі саміту G7 у Канаді та чому не зустрівся із Зеленським

Що відомо про участь Зеленського

У рамках свого візиту український президент візьме участь у спеціальному засіданні лідерів країн "Великої сімки" (G7) під назвою "Сильна і суверенна Україна". Також Володимир Зеленський проведе низку зустрічей з лідерами.

Він планує зустрітися із президентом Франції Еммануелем Макроном, президентами Європейської Ради Антоніу Коштою та Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Бразилії Лулу де Сілвою.

Крім того, заплановані зустрічі з премʼєр-міністром Канади Марком Карні та його британським, італійським, індійським, японським колегами – Кіром Стармером, Джорджією Мелоні, Нарендрою Моді, Ішібою Шіґеру.

Також Володимир Зеленський поговорить з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.