Зеленський прибув на саміт лідерів ЄС у Лондоні

У неділю, 2 березня, лідери країн ЄС збираються на саміт у Великій Британії. Український президент теж приїхав. 24 Канал розкаже, що відомо про це.

Саміт у Лондоні проходить під гаслом "Забезпечуючи наше майбутнє". Стармер скликав його слідом за Макроном – перед тим схожий саміт проходив у Франції. Передбачалося, що говоритимуть про візити Макрона та Стармера до Трампа, але тепер у фокусі, вочевидь, буде сварка Трампа із Зеленським і мир в Україні.

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Що відомо про участь Зеленського у саміті в Лондоні 2 березня

Як повідомило BBC, Зеленський перебуває у Ланкастер-Хаусі, де спілкується зі Стармером перед самітом. Саме в Ланкастер-Хаусі проводять дипломатичні прийоми.

До цього приїхали Джорджа Мелоні та голова Європейської ради Антоніу Кошта. Загалом усі, хто має взяти участь у заході, вже на місці.

Удень Мелоні зустрілася зі Стармером. Голова Ради міністрів Італії наголошує, що Захід не має бути розділеним, а Італія та Велика Британія можуть відіграти роль у наведенні мостів.