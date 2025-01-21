Володимир Зеленський у швейцарському Давосі: яка програма його візиту

Володимир Зеленський здійснює черговий закордонний візит. Він прибув до Швейцарії.

Володимир Зеленський 21 січня прибув у Давос. Про це пише 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Яка мета візиту

Президент Зеленський прибув у швейцарський Давос. Планується, що там він візьме участь у Всесвітньому економічному форумі.

Також у програмі візиту Зеленського двосторонні переговори із лідерами країн Латинської Америки та Азії.

Крім цього, він має зустрітись із великим бізнесом та відвідати інші заходи.

Володимир Зеленський періодично здійснює закордонні візити, де відвідує важливі заходи та просуває позицію України. Зокрема, він неодноразово заявляв союзникам, що перемовини із Росією можливі тільки з позиції сили, тому нашій державі потрібні вигідні позиції на фронті задля сильної позиції за столом переговорів.

Наприклад, 15 січня, президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Польщі. Там глава держави зустрівся з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.