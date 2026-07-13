Зеленський прибув на засідання "Коаліції охочих"

Ввечері в понеділок, 13 липня, президент України Володимир Зеленський прибув на зустріч "Коаліції охочих", яка відбувається у Парижі.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Як відбуватиметься зустріч "Коаліції охочих"? Володимир Зеленський бере участь у зустрічі "Коаліції охочих" разом із представниками 25 країн-партнерів. Союзники планують обговорити спільну позицію щодо майбутніх переговорів із Росією, а також механізми гарантій безпеки для України. Відомо також, що на саміті співголовують президент Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.