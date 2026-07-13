13 липня, 18:32
Зеленський прибув на засідання "Коаліції охочих"
Ввечері в понеділок, 13 липня, президент України Володимир Зеленський прибув на зустріч "Коаліції охочих", яка відбувається у Парижі.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
Як відбуватиметься зустріч "Коаліції охочих"?
Володимир Зеленський бере участь у зустрічі "Коаліції охочих" разом із представниками 25 країн-партнерів. Союзники планують обговорити спільну позицію щодо майбутніх переговорів із Росією, а також механізми гарантій безпеки для України.
Відомо також, що на саміті співголовують президент Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.