Зеленський припускає, що війна в Україні може тривати роками та навіть десятиліттями

Українські військові планують контрнаступ, під час якого планують звільнити раніше захоплені Росією наші території. І президент Володимир Зеленський не сумнівається в його успішності.

Водночас український лідер зазначив, що успіх України значною мірою залежить від того, чи продовжить Захід постачати зброю.

Дивіться також Україна планує контрнаступ, зокрема для повернення Криму, – Зеленський

"Ми хочемо врятувати якомога більше життів, тому кількість зброї має значення. Вони бояться нас, а також наслідків, якщо вони відступлять", – сказав український президент.

Хоча Зеленський не захотів розголошувати жодних деталей чи графіку контрнаступу, загалом вважається, що він запланований на кінець весни або початок літа.

Війна в Україні може тривати роками

Попри свої сподівання на успіх, він також попередив, що війна може тривати роками або навіть десятиліттями.

Іншим країнам дешевше підтримати Україну зараз, ніж збільшувати ризики Третьої світової війни,

– наголосив Зеленський.

Разом з тим український лідер наголосив, що війна його країни проти Росії не може закінчитися так само як Друга світова війна закінчилася для Фінляндії.

Фінляндія не лише поступилася територією Росії, але й втратила багато життів.

Він також додав, що це "образливо і несправедливо", що інші країни не допомогли Фінляндії в її зусиллях дати відсіч Росії, ймовірно, маючи на увазі Зимову війну 1939 – 1940 років.

Зеленський про батьківство

Володимир Зеленський зазначив, що поєднувати управління країною, яка перебуває у стані війни, з батьківством – неможливе завдання.

Люди кажуть, що я непоганий президент, але я точно не є хорошим батьком на цей час. Моїх дітей виховує дружина і війна,

– сказав він.

Однак, попри значні втрати, яких зазнає Зеленський, його сім'я та країна, український президент не втрачає оптимізму.

Раніше Зеленський зауважив, що українська армія потребує далекобійної зброї, авіації та артилерії. Така підтримка необхідна для майбутнього контрнаступу ЗСУ. У безпековій допомозі Україні не може бути жодних табу. Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції з президентами Чехії та Словаччини