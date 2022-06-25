Зеленський присвоїв 10 морській авіаційній бригаді ім'я Героя України Ігоря Бедзая

Зеленський присвоїв 10 бригаді ім'я Героя України. Мовиться про морську авіаційну бригаду Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Відповідний указ з'явився на сайті Офісу Президента 24 червня. Відомо, що указ президента набуває чинності з дня його опублікування.

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Зеленський назвав бригаду ім'ям Героя України

Присвоїти 10 морській авіаційній бригаді Військово-Морських Сил Збройних Сил України ім'я Героя України полковника Ігоря Бедзая та надалі іменувати її – 10 морська авіаційна бригада імені Героя України полковника Ігоря Бедзая Військово-Морських Сил Збройних Сил України,

– мовиться в указі.

Також там Володимир Зеленський пояснив, що мета такого рішення – увіковічити пам'ять про Героя України полковника Ігоря Бедзая:

зокрема, його мужність та героїзм, незламність духу, виявлені під час захисту незалежності та територіальної цілісності України;

а також, зважаючи на зразкове виконання покладених завдань особовим складом 10 морської авіаційної бригади Військово-Морських Сил Збройних Сил України.



Бригада носитиме ім'я Героя України та льотчика Ігоря Бедзая / Фото armyinform

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17 червня Володимир Зеленський полковнику Андрію Гнатову надав звання бригадного генерала. Військовослужбовець є заступником командувача військ оперативного командування "Південь".

16 червня Володимир Зеленський відзначив "За мужність та відвагу" 7 військових частин Повітряних сил Збройних Сил України. Президент пояснив, що зробили це, аби гідно вшанувати мужність та героїзм особового складу військових частин Повітряних Сил Збройних Сил України, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України, ведення бойових дій та виконання бойових завдань.

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Полковник Ігор Бедзай був заступником командувача Військово-морських сил з авіації. Він загинув у небі під час виконання бойового завдання у складі екіпажу морського вертольоту Мі-14 від ракети російського винищувача. Проте ще за життя про нього ходили легенди, бо він був великим професіоналом своєї справи. Полковник літав як на вертольотах, так і на літаках. При цьому був дуже скромною людиною.