Зеленський присвоїв Андрію "Джусу" Пільщикову звання Героя України
Джерело:Офіс Президента України
Президент України Володимир Зеленський присвоїв українському пілотові Андрію "Джусу" Пільщикову звання Героя України посмертно. Таке рішення лідер ухвалив напередодні Дня захисників та захисниць України.
Про присвоєння звання льотчику стало відомо з указу, оприлюдненому на сайті Офісу Президента. Зауважимо, що "Джус" загинув ще 25 серпня 2023 року внаслідок зіткнення двох військових літаків.
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Зеленський присвоїв "Джусу" звання Героя України
Про присвоєння військовому льотчику Андрію Пільщикову звання Герой України свідчить указ президента №658/2024, датований напередодні, 30 вересня.
За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: надати звання Герой України з відзначенням ордена "Золота Зірка" Пільщикову Андрію Борисовичу – майору (посмертно),
– йдеться в указі.
Як загинув "Джус"
Ще 25 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання у небі поблизу Житомира зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39. Загинули 3 пілоти Повітряних сил Збройних Сил України, серед яких був і Андрій Пільщиков, відомий загалу за позивним "Джус".
Він служив льотчиком винищувача МіГ-29. З початком повномасштабної війни захищав небо України, брав участь у повітряній обороні Києва. "Джус" неодноразово давав інтерв'ю західним ЗМІ, зокрема The Washington Post, Financial Times CNN, Fox News, BBC News, де закликав західних партнерів надати Україні сучасні винищувачі.