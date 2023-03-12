Зеленський присвоїв Олександру Мацієвському звання Героя України посмертно

Президент України посмертно присвоїв Олександру Мацієвському звання Героя України. Відео з розстрілом незламного воїна облетіло увесь світ.

12 березня Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському. Про це президент повідомив під час вечірнього звернення.

Дивіться також СБУ остаточно підтвердила особу військового, розстріляного окупантами за "Слава Україні"

Героям Слава: Зеленський посмертно нагородив Олександра Мацієвського

Президент зауважив, що Олександр Мацієвський – солдат, якого пам'ятатимуть вічно. Навіть перед очима смерті він відзначився неабиякою хоробрістю, чим назавжди закарбувався в історії.

Світла пам’ять і всім, хто віддав своє життя за Україну! Усім, кого ми згадуємо, коли говоримо "Слава Україні!" Сьогодні я присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському, солдату. Людині, яку знатимуть усі українці. Людині, яку пам’ятатимуть вічно. За його хоробрість, за його впевненість в Україні й за його "Слава Україні!",

– сказав президент.

СБУ підтвердила, що на тому відео саме Олександр Мацієвський