Зеленський присвоїв почесні найменування частинам Нацгвардії

Президент Володимир Зеленський присвоїв почесні найменування двом частинам Національної гвардії. Зокрема, це стосується 11 та 25 бригад НГУ.

Відповідні укази опублікували на сайті Офісу Президента. Надалі 11 бригада буде іменуватись 11 бригада імені Михайла Грушевського Національної гвардії України.

Раніше Для бойових завдань: Нацгвардії передали сучасний вертоліт Airbus – фото, відео

Президент наголосив на бойових заслугах бригад НГУ

Також нове найменування отримала 25 бригада охорони громадського порядку Національної гвардії України – "імені князя Аскольда". Президент наголосив на бойових заслугах бійців, їхній мужності, високому професіоналізмі та зразковому виконанні покладених бойових завдань.

Зеленський надав керівництву ЗСУ нові звання

Зазначимо, що раніше глава держави надав керівництву Збройних сил, Служби безпеки, НГУ, Нацполіції нові звання. Зокрема, мовиться про головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, який отримав звання генерал-лейтенанта.

Нові звання у Нацгвардії:

перший заступник директора департаменту служби – начальник управління цивільної безпеки головного управління Нацгвардії полковник Вадим Бідненко – бригадного генерала;

перший заступник директора департаменту персоналу – начальник управління кадрової роботи головного управління Нацгвардії полковник Юрій Посмітний – бригадного генерала.

Більше тут Керівництву армії, СБУ та Нацполіції надали нові звання: кому та які