Зеленський присвоїв звання генерала Головкому Олександру Сирському

Президент України присвоїв вище звання Головнокомандувачу ЗСУ. Олександр Сирський раніше був генерал-полковником.

На сайті президента з'явився відповідний наказ. Зеленський також присвоїв нові військові звання начальнику Генштабу та командувачу Об'єднаних сил.

Дивіться також Росіянам буде складно вимовити, що прилетіло, – Зеленський про нову дрон-ракету "Паляниця"

Зеленський присвоїв військовим нові звання

Так, начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Анатолій Баргилевич став генерал-лейтенантом, а Командувач об'єднаних сил ЗСУ бригадний генерал Андрій Гнатов – генерал-майором.

Начальнику Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадному генералу Олександру Комаренку присвоєно звання генерал-майора.

Командувачу Сил логістики Збройних Сил України бригадному генералу Володимиру Карпенку теж дали генерал-майора.

Заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Володимир Горбатюк також з бригадного генерала підвищений до генерал-майора.

Довідка: Олександр Сирський з серпня 2020 року перебував у званні генерал-полковника. Найбільш відомий за виведення українських військ з оточення у ході боїв за Дебальцеве (2015—2016) та командування під час битви за Київ (2022), Слобожанського контрнаступу (2022) битви за Бахмут (2022—2023), Курської операції (2024). У лютому 2024 був призначений Головкомом. Раніше обіймав посади командувача ООС (2019); командувача Сухопутних військ Збройних сил України (2019—2024); командувача оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» (2022—2024).

Також президент нагородив Орденом Свободи спортсменів Олександра Усика та Ольгу Харлан, а також канадського прем'єра Джастіна Трюдо.

Україна вперше застосувала власну ракету-дрон

Під час урочистостей на честь Дня Незалежності Зеленський повідомив про успішне застосування вітчизняної розробки – ракети-дрона "Паляниця". За словами політика, використана ракета була саме сьогодні. Вона ефективно уразила російських військових.

Президент наголосив, що це абсолютно нова зброя.