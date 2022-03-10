Зеленський присвоїв звання Героя України 14 військовим, 6 – посмертно
Джерело:Офіс Президента
Звання Героя України Зеленський присвоїв 14 українським військовим. 6 з них – вже посмертно.
Президент нагородив героїв орденом "Золота Зірка". Відповідний указ опублікували на сайті ОП 10 березня.
Зверніть увагу На Черкащині попрощались із 4 військовими, які загинули захищаючи Київ від російських окупантів
Звання Героя України присвоєно за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі,
– мовиться в указі.
Звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" присвоєно:
- Блосі Юрію Ігоровичу – молодшому лейтенанту.
- Волкову Євгенію Володимировичу – молодшому сержанту.
- Івашку Андрію Олександровичу – старшому сержанту.
- Капічуну Олександру Валерійовичу – підполковнику.
- Корпану Олександру Богдановичу – капітану.
- Літуну Андрію Миколайовичу – підполковнику.
Усім – посмертно.
Звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" присвоєно:
- Бові Євгенію Петровичу – майору.
- Боєчку Василю Васильовичу – капітану.
- Морозу Олегу Романовичу – сержанту.
- Ніколюку Віктору Дмитровичу – генерал-майору.
- Пономаренку В'ячеславу Анатолійовичу – підполковнику.
- Самофалову Валерію Михайловичу – матросу.
- Ході Леоніду Олексійовичу – полковнику.
- Яковенку Олександру Олексійовичу – підполковнику.
Нагорода за звання Героя України / Фото Міноборони
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!
Зверніть увагу – Втрати ворога станом на ранок 10 березня