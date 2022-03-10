Зеленський присвоїв звання Героя України 14 військовим, 6 – посмертно

10 березня 2022 , 12:05
Читать новость на русском

Джерело:

Офіс Президента

Звання Героя України Зеленський присвоїв 14 українським військовим. 6 з них – вже посмертно.

Президент нагородив героїв орденом "Золота Зірка". Відповідний указ опублікували на сайті ОП 10 березня.

Зверніть увагу На Черкащині попрощались із 4 військовими, які загинули захищаючи Київ від російських окупантів

Звання Героя України присвоєно за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі,
– мовиться в указі.

Звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" присвоєно:

  • Блосі Юрію Ігоровичу – молодшому лейтенанту.
  • Волкову Євгенію Володимировичу – молодшому сержанту.
  • Івашку Андрію Олександровичу – старшому сержанту.
  • Капічуну Олександру Валерійовичу – підполковнику.
  • Корпану Олександру Богдановичу – капітану.
  • Літуну Андрію Миколайовичу – підполковнику.

Усім – посмертно.

Звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" присвоєно:

  • Бові Євгенію Петровичу – майору.
  • Боєчку Василю Васильовичу – капітану.
  • Морозу Олегу Романовичу – сержанту.
  • Ніколюку Віктору Дмитровичу – генерал-майору.
  • Пономаренку В'ячеславу Анатолійовичу – підполковнику.
  • Самофалову Валерію Михайловичу – матросу.
  • Ході Леоніду Олексійовичу – полковнику.
  • Яковенку Олександру Олексійовичу – підполковнику.


Нагорода за звання Героя України / Фото Міноборони

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Зверніть увагу – Втрати ворога станом на ранок 10 березня

 

 

Автор: Марта Кушка