Зеленський присвоїв звання "Мати-героїня" понад 1 тисячі українок

У День матері Володимир Зеленський підписав указ "Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня". За материнську самовідданість та зразкове виховання дітей відзначили понад 1 тисячу українських жінок.
Джерело:Офіс Президента
Почесне звання отримали матері, які виховали до 8-річного віку п'ятьох та більше дітей.
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Зеленський присвоїв українським жінкам звання "Мати-героїня"
У День матері президент підписав указ № 188/2021 "Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня".
За материнську самовідданість, зразкове виховання дітей та забезпечення умов для їхнього всебічного розвитку відзначено 1 019 українських жінок,
– йдеться у повідомленні.
Відзнаки отримали матері з таких областей
- Вінницької – 49 жінок,
- Волинської – 145,
- Дніпропетровської – 33,
- Донецької – 13,
- Житомирської – 50,
- Закарпатської – 32,
- Запорізької – 21,
- Івано-Франківської – 54,
- Київської – 5,
- міста Києва – 15.
- Кіровоградської – 5,
- Луганської – 9,
- Львівської, – 155,
- Миколаївської – 12,
- Одеської – 76,
- Полтавської – 26,
- Рівненської – 87,
- Сумської – 18,
- Тернопільської – 54,
- Харківської – 23,
- Херсонської – 9,
- Хмельницької – 41,
- Черкаської – 27,
- Чернівецької – 77,
- Чернігівської – 22.