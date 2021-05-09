Зеленський присвоїв звання "Мати-героїня" понад 1 тисячі українок

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У День матері Володимир Зеленський підписав указ "Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня". За материнську самовідданість та зразкове виховання дітей відзначили понад 1 тисячу українських жінок.

Джерело:

Офіс Президента

Почесне звання отримали матері, які виховали до 8-річного віку п'ятьох та більше дітей.

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Зеленський присвоїв українським жінкам звання "Мати-героїня"

У День матері президент підписав указ № 188/2021 "Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня".

За материнську самовідданість, зразкове виховання дітей та забезпечення умов для їхнього всебічного розвитку відзначено 1 019 українських жінок,
– йдеться у повідомленні.

Відзнаки отримали матері з таких областей

  • Вінницької – 49 жінок,
  • Волинської – 145,
  • Дніпропетровської – 33,
  • Донецької – 13,
  • Житомирської – 50,
  • Закарпатської – 32,
  • Запорізької – 21,
  • Івано-Франківської – 54,
  • Київської – 5,
  • міста Києва – 15.
  • Кіровоградської – 5,
  • Луганської – 9,
  • Львівської, – 155,
  • Миколаївської – 12,
  • Одеської – 76,
  • Полтавської – 26,
  • Рівненської – 87,
  • Сумської – 18,
  • Тернопільської – 54,
  • Харківської – 23,
  • Херсонської – 9,
  • Хмельницької – 41,
  • Черкаської – 27,
  • Чернівецької – 77,
  • Чернігівської – 22.
Зверніть увагу! З Днем матері українок привітали військовослужбовці операції Об'єднаних сил. Вони записали відеоролик, в якому розповіли про те, як цінують своїх матерів та висловили сподівання побачити їх якнайшвидше.