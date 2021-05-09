Зеленський присвоїв звання "Мати-героїня" понад 1 тисячі українок

У День матері Володимир Зеленський підписав указ "Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня". За материнську самовідданість та зразкове виховання дітей відзначили понад 1 тисячу українських жінок.

Почесне звання отримали матері, які виховали до 8-річного віку п'ятьох та більше дітей.

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Зеленський присвоїв українським жінкам звання "Мати-героїня"

У День матері президент підписав указ № 188/2021 "Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня".

За материнську самовідданість, зразкове виховання дітей та забезпечення умов для їхнього всебічного розвитку відзначено 1 019 українських жінок,

– йдеться у повідомленні.

Відзнаки отримали матері з таких областей

Вінницької – 49 жінок,

Волинської – 145,

Дніпропетровської – 33,

Донецької – 13,

Житомирської – 50,

Закарпатської – 32,

Запорізької – 21,

Івано-Франківської – 54,

Київської – 5,

міста Києва – 15.

Кіровоградської – 5,

Луганської – 9,

Львівської, – 155,

Миколаївської – 12,

Одеської – 76,

Полтавської – 26,

Рівненської – 87,

Сумської – 18,

Тернопільської – 54,

Харківської – 23,

Херсонської – 9,

Хмельницької – 41,

Черкаської – 27,

Чернівецької – 77,

Чернігівської – 22.