Зеленський привітав Михайла Романчука зі срібною медаллю на Олімпіаді

1 серпня 2021 , 09:24
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Джерело:

твітер Володимира Зеленського

Українець Михайло Романчук здобув срібну медаль у плаванні на дистанції 1500 метрів в Токіо. Це перша срібна нагорода для України на Олімпіаді-2020.

Плавця із тріумфальною перемогою привітав президент Володимир Зеленський. Відповідний допис з'явився на його офіційних сторінках. 

Нагадаємо Бронзове прокляття знято: плавець Романчук здобув "срібло" Олімпіади-2020

Зеленський відзначив, що Михайло Романчук приніс Україні першу срібну нагороду. Він оптимістично підписав фото з олімпійцем "Так тримати!".

Зауважимо, що у медальній скарбничці України на Олімпіаді-2020 тепер 6 нагород – 1 "срібло" та 5 "бронз".

Тріумф Романчука: головне

  • Це друга нагорода Михайла Романчука, яку по праву можна назвати історичною. 
  • 29 липня спортсмен виграв бронзову медаль у запливі на 800 метрів вільним стилем.
  • Романчук приніс Україні першу медаль у плаванні за останні 17 років.
  • 1 серпня Романчук виборов першу срібну медаль у загальному заліку для України. 
  • У фінальному запливі на дистанції 1500 метрів вільним стилем Романчук змагався з американцем Робертом Фінком та німцем Флоріаном Веллбруком.
  • Зрештою йому вдалося обігнати Веллбрука.
Автор: Вероніка Климська