Зеленський привітав народ Швеції з Національним святом

Президент Володимир Зеленський привітав шведський народ з Національним святом. Він також побажав країні процвітання.

Глава держави зазначив, що Україну та Швецію "об'єднують не тільки міцні історичні зв'язки, а й спільні цінності". Про це політик повідомив на своїй сторінці у твіттері 6 червня.

Читайте також Україні ніщо не загрожує, – Зеленський звернувся до громадян

Від імені українського народу вітаю народ Швеції з Національним днем. Бажаю народу Швеції процвітання!

– написав президент.

Володимир Зеленський також зауважив, що Україна відчуває підтримку Швеції як у захисті свого суверенітету, так і в євроінтеграційних прагненнях.

Національний день Швеції, або День шведського прапора відзначається щорічно 6 червня. Свято заснував Риксдаг (парламент Швеції) у 1983 році, дотепер він відзначався як "День шведського прапора".