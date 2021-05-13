Зеленський привітав підписання важливих угод між Україною й Францією

Уряди України та Франції 13 травня уклали 4 угоди на загальну суму понад 1,3 мільярда євро. Президент Володимир Зеленський привітав підписання документів.

Очільник держави підкреслив важливість і актуальність ухвалення українсько-французьких угод. Адже це допоможе покращити життя в низці регіонів України.

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Радію, що домовленості не стали просто словами, – Зеленський про українсько-французькі угоди

4 українсько-французькі угоди були підписані 13 травня, в межах візиту до України міністра економіки, фінансів та відновлення Франції Бруно ле Мера. Президент України Володимир Зеленський привітав укладення важливих договорів.

Я радію, що все, про що ми домовлялися з президентом Франції Еммануелем Макроном, не просто слова. А професійні люди змогли все це довести від слів до серйозних угод. Усі ці 4 угоди дуже актуальні,

– наголосив він.

Глава держави також зауважив, підписані документи є дуже важливими для покращення якості водопостачання в Україні. І додав, це питання розв'язується не лише на місцевому рівні, а й на державному. Для цього будуть вкладатися великі гроші.

Володимир Зеленський вкотре підтвердив запрошення очільнику Франції та його дружині Бріджит Макрон на святкування Дня Незалежності України, яке відбудеться 24 серпня 2021 року.

Україна підписала угоди з Францією на понад 1,3 мільярда євро: головне

Денис Шмигаль 13 травня заявив про успішне підписання одразу чотирьох угод між Україною та Францією. Їхня загальна сума складає понад 1,3 мільярда євро.

Уряди обох країн підписали угоди щодо: