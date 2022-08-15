Зеленський заговорив польською: привітав сусідів з Днем Збройних сил

Польща 15 серпня відзначає День Збройних сил республіки. Володимир Зеленський привітав сусідів зі святом, записавши відеозвернення до польського народу.

У ньому президент України зауважив на великому шляху поляків та українців до історичної згоди в основному питанні – питанні свободи. При цьому Зеленський виголосив свою промову польською мовою.

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Звернення Зеленського до польського народу

На початку свого відеозвернення Володимир Зеленський наголосив, що це честь для лідера будь-якої держави, мати змогу саме так звертатися до польського народу. Президент зазначив, що пишається тим, що таке звернення нині звучить найбільш обґрунтовано саме від Української держави.

Наші народи пройшли великий шлях і нарешті досягли історично найбільшої згоди з головного питання для українців і поляків – це питання про свободу. Тільки разом ми можемо захистити незалежність наших держав – на покоління вперед. І ми справді разом – як друзі, союзники і брати,

– промовив Зеленський.

Президент додав, що сьогодні ми боремось разом, й обов'язково відсвяткуємо спільну перемогу у битві за свободу та європейське майбутнє, яка відбувається прямо зараз, за нашого життя.

Я дякую вам за історичну підтримку! Щиро вітаю з Днем Збройних сил Республіки Польща! І від щирого серця бажаю одного – якнайшвидшої перемоги. Слава Польщі! Слава Україні!

– підсумував президент.

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Привітання від Андрія Єрмака

Не оминув увагою свято польського народу й очільник Офісу Президента Андрій Єрмак. У своєму телеграмі він подякував союзній країні за підтримку й підкреслив, що нині Польща й Україна разом протистоять маршу російського зла в Європі.

Ваші САУ "Краб" у складі ЗСУ є ефективною зброєю так само, як і танки й важлива дипломатична підтримка. Ми далеко не вперше в історії разом б'ємо російського агресора. І точно переможемо,

– написав Єрмак.

Спільні битви Польщі та України

До слова, на честь святкування Дня Збройних сил Польщі видання SPRAVDI зробило добірку історичних битв, у яких польський та український народи об'єднувалися заради спільної перемоги.

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