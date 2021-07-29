Наші спортсмени – наша гордість, – Зеленський привітав Романчука з "бронзою" на Олімпіаді

Український плавець Михайло Романчук виборов "бронзу" в запливі на 800 метрів вільни стилем. Президент Володимир Зеленський привітав олімпійця зі здобуттям нагороди.

Глава держави відзначив, що плавець приніс Україні вже 4 медаль. Зауважимо, що Романчук у півфіналі на цій дистанції встановив олімпійський рекорд.

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Зеленський привітав Романчука з олімпійською медаллю

Володимир Зеленський підкреслив, що українські плавці востаннє завойовували нагороди на Олімпійських іграх у 2004 році. Тоді в Афінах 2 "золота" виграла Яна Клочкова, "бронзу" – Андрій Сердінов.

Наші спортсмени – наша гордість,

– наголосив президент.

Наразі українські олімпійці в Токіо здобули 4 "бронзи". Медалі в скарбницю збірної України принесли:

Дар'я Білодід – дзюдо;

Ігор Рейзлін – фехтування на шпазі.

Олена Костевич та Олег Омельчук – стрільба з пневматичного пістолета на дистанції з 10 метрів.

Михайло Романчук – плавання на дистанції 800 метрів.

Романчук здобув "бронзу" на Олімпіаді: головне