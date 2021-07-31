Вперше в історії України: Зеленський привітав Світоліну з "бронзою" Олімпіади

31 липня 2021 , 18:59
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Джерело:

твітер Володимира Зеленського

Володимир Зеленський привітав Еліну Світоліну зі здобуттям "бронзи" на Олімпіаді-2020 у Токіо. Український лідер наголосив, що це – історична для України мить.

Зеленський зауважив, що "наша чудова перша ракетка України Еліна Світоліна здобула "бронзу" з тенісу на Олімпіаді у Токіо".

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Це перша олімпійська медаль країни у тенісі з початку незалежності. Дякую,
– наголосив президент.

"Бронза" Світоліної у Токіо: головне

  • У Токіо Еліна Світоліна 31 липня зустрілася на корті з представницею Казахстану – Оленою Рибакіною. 
  • Поєдинок тривав приблизно 2,5 години і завершився з рахунком 1:2 (6:1, 5:7, 4:6) на користь Світоліної.
  • Після гри українська тенісистка впала на корт. На очах у дівчини були сльози. 
  • Українка зізналася, що дуже втомлена та виснажена психологічно. Наразі вона планує відновлюватися. 
  • Спортсменка наголосила, що медаль є дуже важливою для неї, це – "неймовірні відчуття".
Зауважте! Еліна Світоліна не змогла пробитись у фінал Олімпійських ігор у Токіо. Вона програла чеській тенісистці Маркеті Вондроушовій. Українка зізналася, що їй не вдалося реалізувати свої шанси
Автор: Мар'яна Бекало