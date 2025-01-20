Зеленський привітав Дональда Трампа з поверненням на посаду президента США

Президент України Володимир Зеленський привітав американського колегу Дональда Трампа та громадян США з інавгурацією.

Це день змін, а також надій на розв'язання багатьох проблем, зокрема й глобальних викликів, написав український лідер у мережі X, передає 24 Канал.

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Побажав успіху й чекає на співпрацю

Глава держави наголосив, що проголошена Трампом політика миру завдяки силі дає шанс на зміцнення американського лідерства та досягнення надійного й справедливого миру.

Президент Трамп завжди рішучий,

– зауважив Зеленський.

За його словами, саме зараз вирішується, яким буде це століття. Для того, щоб це століття було великим і успішним для демократій, а не для тих, хто бажає їй невдачі, ми всі маємо діяти разом.

Важливо! У своїй промові під час інавгурації Дональд Трамп не згадав про Україну.

Зеленський побажав успіхів новому президенту США, а також додав, що з нетерпінням очікує на активну та взаємовигідну співпрацю.

Разом ми сильніші й можемо дати світу й нашим народам більше безпеки, стабільності та економічного зростання,

– йдеться у дописі президента.

До слова, Зеленський не був особисто присутній на інавгурації Трампа у Вашингтоні, адже не отримав запрошення. Проте президент США сказав, що прийняв би українського лідера, "якби він захотів прийти".