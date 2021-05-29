Мир є найціннішим словом, – Зеленський привітав українських миротворців ООН зі святом

Володимир Зеленський у суботу, 29 травня, привітав з професійним святом учасників та ветеранів миротворчих операцій ООН. В Україні та світі День миротворців ООН відзначають 29 травня.

Український лідер наголосив, що країна пишається усіма, хто у складі військових контингентів, поліцейських сил та цивільного персоналу місій ООН захищає мир у різних куточках світу.

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Зеленський нагадав, що мир – "без перебільшення є найціннішим словом у сучасному світі".

За словами президента, низка операцій, в яких брали участь українці, є справжніми історіями успіху.

Особливо приємно, що ООН та народи тих країн, де розгорнуті місії з українськими "блакитними шоломами", шанують їхній внесок у забезпечення міжнародного миру та безпеки, їхні високі професійні якості та готовність прийти на допомогу і захистити населення,

– наголосив Зеленський.

Окрім того, український лідер вшанував пам'ять героїв, які загинули "під блакитним прапором ООН".

Зеленський наголосив, що українці добре знають, як важливо є забезпечити сталий мир там, де тривають криваві збройні конфлікти та загарбання чужих територій.

Попри окупацію Донбасу та Криму, українські миротворці залишаються відданими миротворчій діяльності під егідою ООН.

За словами президента, Україна посилюватиме свій внесок у справу утвердження міжнародної безпеки.