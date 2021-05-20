Вона – одне з сердець України, – Зеленський привітав українців з Днем вишиванки

В Україні кожен третій четвер травня відзначають День вишиванки. Президент Володимир Зеленський привітав українців із символічним святом.
Глава держави також опублікував фото у вишиванці з першою леді Оленою Зеленською. На ньому президентське подружжя у сорочках з однакової мінімалістичною вишивкою червоного кольору.
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Вишита сорочка – наша гордість, наш символ і скарб. Вона – наша сила й ідентичність. Вона – одне з сердець України, яке ніколи не перестане битися. З Днем вишиванки,
– написав президент.
Зауважимо, вишиванка президента на фото дуже схожа на російську народну сорочку – косоворотку. Вона має розріз збоку, а не посередині, як у звичайних сорочок
Коротко про День вишиванки
- У 2021 році День вишиванки випав на 20 травня. Зауважимо, це свято в Україні відзначають вже 15 років поспіль.
- Вперше День вишиванки запропонувала відзначати студентка історичного факультету Чернівецького національного університету у 2006 році.