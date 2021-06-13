Зеленський привітав українців із 7 річницею звільнення Маріуполя від окупантів

В Україні 13 червня відзначають День визволення Маріуполя від російських загарбників. Президент Володимир Зеленський привітав громадян зі сьомою річницею пам'ятної події.

Глава держави зазначив, що саме завдяки мужнім діям наших військових та незламній вірі українців у місті знову замайорів Державний прапор України.

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Мирне небо та синьо-жовті стяги мають з'явитися в кожному куточку нашої країни. І на Сході України, і в Криму. Ми в це щиро віримо й робимо для цього все можливе,

– наголосив президент.

Звільнення Маріуполя: як це було

Уранці 13 червня 2014 року Нацгвардія і добровольці полку "Азов" почали антитерористичну операцію у Маріуполі. Вони ліквідували декілька бойовиків і затримали понад 20 осіб.

Ніхто з мирних жителів серйозно не постраждав. Зі звільнення міста почалася наступальна операція по всьому Донбасу. Саме ці дії українських захисників завадили подальшій окупації нашої країни.

Українська армія звільнила Маріуполь від російських окупантів: дивіться відео