Зеленський звернувся до українців з нагоди Великодня

Пізно увечері 19 квітня президент Зеленський привітав українців з Великоднем. Глава держави пригадав, що російська армія сьогодні – одна з найбільших загроз для християнських церков та вірян.

Президент зауважив, що для мільйонів українців Великдень – одне з найбільших свят. Втім, через російську агресію багато хто з них, на жаль, йтимуть до зруйнованих чи пошкоджених церков, передає 24 Канал.

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Звернення Зеленського

Володимир Зеленський заявив, що російська армія – одна з найбільших загроз християнським церквам та вірянам.

За роки повномасштабної війни 67 українських священників, пасторів та монахів були вбиті або закатовані російськими окупантами. 640 релігійних об'єктів було знищено, більшість із них християнські.

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Президент розповів, що Україна відновлює понівечені ворогом церкви, звільняє з ворожого полону священників і пасторів, робить усе, щоб захистити міста і села й життя людей у них.

Ми повертаємо можливість вірити – вірити, що зло та руїни не переможуть. Дякую всім, хто допомагає,

– підсумував Зеленський.