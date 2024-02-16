Зеленський прибуде в Берлін і Париж: що чекати Україні від робочого візиту президента

Володимир Зеленський може відвідати Німеччину та Францію сьогодні, 16 лютого. Візити до країн будуть проводитися, аби залучити важливу оборонну допомогу для нашої держави.

Також робочий візит президент України здійснює задля підписання двосторонніх документів про "гарантії безпеки".

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Що відомо про візит Зеленського до Парижа та Берліна

За даними видання, Берлін та Париж, ймовірно, готові укласти відповідні угоди з Україною за прикладом Лондона раніше у січні. Однак, наразі деталі документів, які будуть підписані з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом, поки невідомі.

Підписання двосторонньої угоди між Парижем і Києвом очікується в Єлисейському палаці в столиці Франції ввечері 16 лютого. Як розповіли французькі офіційні особи, ця угода включала економічні та фінансові елементи й не обмежувалася військовими.

Логіка, що стоїть за цим, полягає в підтримці України в довгостроковій перспективі, щоб змусити російську агресію провалитися,

– зазначив один французький чиновник.

Також у виданні зазначили, що Німеччина у питанні оборонної допомоги Україні наполягає як на європейських, так і на американських партнерах щодо більш суворих зобов'язань стосовно військових поставок для Києва.

Відповідно до заяв міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, Берлін передбачає 3,5 мільярда євро на постачання боєприпасів цього року і поставить в 3 – 4 рази більше у 2024 році порівняно з 2023 роком.

Крім цього, у Німеччині підтвердили, що Зеленський і Шольц підпишуть безпекову угоду. За словами представника уряду Німеччини, під час переговорів у Федеральній канцелярії "буде підписано двосторонню угоду про зобов'язання щодо безпеки та довгострокової підтримки".

Також відомо, що після пресконференції Зеленський зустрінеться з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

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