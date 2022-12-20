Росіяни не можуть змиритися з візитом Зеленського у Бахмут: говорять про "інформаційну операцію"

Президент України Володимир Зеленський побував у Бахмуті Донецької області. Через це у росіян вже почало "підгорати".

Російські пропагандисти почали писати у мережі, що приїзд Зеленського у Бахмут – нібито фейк і назвали це "інформаційною операцією української пропаганди". Про це інформує 24 канал.

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У росіян вже "підгорає" через візит Зеленського до Бахмуту

Пропагандисти стверджують, що опубліковані відео Зеленського в Бахмуті виглядають "вкрай непереконливо". Вони вважають, що буцімто такі "індустріальні руїни можна знайти будь-де".

Сьогоднішні технології дозволяють маніпулювати фото- та відеоматеріалами так, як завгодно замовнику. Імідж для Зеленського – все, і задля підтримки в очах українського та західного обивателя образу "крутого хлопця" можна піти на багато, але прогулянки під постійними обстрілами до цієї програми явно не входять,

– марять російські пропагандисти.

Росіяни запевняють, що кадри з Бахмута нібито "було знято у павільйоні".

"Куди він поїде? Наркоман брехливий, як і все на Заході",

"На відміну від бункерного – Зеленський не боягузливий",

"Ну їздити він не боїться, це треба визнати",

"Кіностудія Довженка, клоун знімається у кіно",

"Костюмований бал! 100% не було його там! Інакше хизувався як собака кожен куточок мітить, він би на кожному кутку там фотографувався б!".

Таким чином, росіяни не можуть змиритись з тим, що український президент – відважний та нічого не боїться у цьому житті. Він готовий на все заради свого народу, а не те, що бункерний диктатор Путін.

Нагадаємо, що напередодні Зеленський заявив, що Бахмут – найгарячіша точка на усій лінії фронту.

"Ще з травня окупанти намагаються зламати наш Бахмут, але час іде, і Бахмут ламає вже не тільки російську армію, а й російських найманців, які прийшли на заміну втрачених армій окупантів", – казав президент.