Зеленський приїхав у Білий дім на зустріч з Байденом

Володимир Зеленський прибув до Білого дому. Там президент України має заплановану зустріч з Джо Байденом і віцепрезиденткою Камалою Гарріс.

Про це повідомляє Укрінформ. Перед цим Зеленський був у Капітолію, де зустрівся з сенаторами США.

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Зеленський прибув у Білий дім

У четвер, 26 вересня, Володимир Зеленський прибув у Білий дім на запрошення глави Американської держави. Згідно з традиціями, президент України спочатку зробить запис у книзі почесних гостей.

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Після цього Зеленський зустрінеться з Джо Байденом в Овальному кабінеті та проведе переговори з ним. Згодом відбудеться ще одна важлива зустріч – з віцепрезиденткою США та кандидаткою у президенти Камалою Гарріс.

До слова, це вже друга зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена. Раніше президент України зустрівся з американським лідером на полях Генасамблеї ООН. Тоді Зеленський подякував за надану Україні підтримку, яка рятує життя українців і допомагає країні зберегти незалежність. Також президент України ознайомив Байдена із ситуацією в Україні, зокрема на фронті.