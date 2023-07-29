Зеленський приїхав під Бахмут на передові позиції
29 липня 2023, 13:30Читать новость на русском
Володимир Зеленський 29 липня приїхав під Бахмут та зустрівся з героями. Цього дня в Україні відзначають День Сил спецоперацій ЗСУ.
Український лідер відвідав передові позиції Сил спеціальних операцій. Зеленський наголосив, що приїхав на Бахмутський напрямок, аби привітати воїнів та ушанувати їхню силу.
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