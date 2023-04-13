Зеленський призначив голів Луганської та Сумської ОВА

Володимир Зеленський 12 квітня призначив голів Луганської та Сумської ОВА. Раніше їхні кандидатури погодив Кабмін.

Укази українського лідера опублікували на Сайті Офісу Президента. Луганську ОВА очолив Артем Лисогор. Сумську ОВА – Володимир Артюх.

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Кабмін погодив їхнє призначення 11 квітня. Раніше Луганську ОВА очолював Сергій Гайдай. Сумську ОВА – Дмитро Живицький.

Що відомо про нових голів ОВА

Артем Лисогор обіймав посаду начальника ГУНП в Житомирській області. Ще восени 2021 року Лисогора відрядили на Схід України, де він виконував обов'язки заступника командувача Об'єднаних Сил щодо задіяння сил та засобів підрозділів Національної поліції. Повномасштабну війну Росії з Україною Лисогор застав у Щасті.

Окрім того, новий голова Луганської ОВА має орден "За мужність" III ступеня.

Володимир Артюх – кандидат військових наук – був радником начальника Вінницької обласної військової адміністрації. Збройним Силам України він присвятив 37 років. Служив на командних та штабних посадах від командира взводу до заступника начальника Генерального штабу ЗСУ. У 2022 році отримав від Володимира Зеленського орден "За заслуги" І ступеня.