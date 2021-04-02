Зеленський призначив Поліну Лисенко керівницею Центру протидії дезінформації

Президент Володимир Зеленський 2 квітня призначив главою Центру протидії дезінформації Поліну Лисенко. До цього вона була директором Департаменту інформаційної політики та зв’язків з громадськістю в Укрзалізниці.

Президент підписав відповідний указ. Сама Лисенко наголосила, що Центр створили для протидії загрозам національної безпеки, боротьби з пропагандою та дезінформацією.

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Центр повинен стати надійним щитом для громадян та держави від інформаційних загроз, які виникають як ззовні, так і всередині країни та спрямовані на розхитування державних інститутів і маніпулювання суспільною думкою,

– сказала керівниця.

Що відомо про Лисенко

Жінка у 2015 році закінчила магістратуру у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Право".

До 2019 року навчалася в цьому університеті в аспірантурі. Вона є кандидаткою юридичних наук.

У 2013 – 2015 роках працювала молодшим юристом у приватній юридичній компанії.

У 2015 – 2019 роках була помічницею першого заступника директора Національного антикорупційного бюро України.

До березня 2020 року працювала начальницею Департаменту міжнародно-правового співробітництва та повернення активів Офісу Генерального прокурора.

Також Лисенко керувала проєктом з розбудови судової гілки влади та міжнародної співпраці Офісу простих рішень та результатів.

З вересня 2020 року вона є директором Департаменту інформаційної політики та зв’язків з громадськістю в Укрзалізниці.

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