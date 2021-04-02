Зеленський призначив Поліну Лисенко керівницею Центру протидії дезінформації

Президент Володимир Зеленський 2 квітня призначив главою Центру протидії дезінформації Поліну Лисенко. До цього вона була директором Департаменту інформаційної політики та зв’язків з громадськістю в Укрзалізниці.
Джерело:Офіс Президента
Президент підписав відповідний указ. Сама Лисенко наголосила, що Центр створили для протидії загрозам національної безпеки, боротьби з пропагандою та дезінформацією.
До теми РНБО створила в Україні Центр протидії дезінформації, – Данілов
Центр повинен стати надійним щитом для громадян та держави від інформаційних загроз, які виникають як ззовні, так і всередині країни та спрямовані на розхитування державних інститутів і маніпулювання суспільною думкою,
– сказала керівниця.
Що відомо про Лисенко
- Жінка у 2015 році закінчила магістратуру у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Право".
- До 2019 року навчалася в цьому університеті в аспірантурі. Вона є кандидаткою юридичних наук.
- У 2013 – 2015 роках працювала молодшим юристом у приватній юридичній компанії.
- У 2015 – 2019 роках була помічницею першого заступника директора Національного антикорупційного бюро України.
- До березня 2020 року працювала начальницею Департаменту міжнародно-правового співробітництва та повернення активів Офісу Генерального прокурора.
- Також Лисенко керувала проєктом з розбудови судової гілки влади та міжнародної співпраці Офісу простих рішень та результатів.
- З вересня 2020 року вона є директором Департаменту інформаційної політики та зв’язків з громадськістю в Укрзалізниці.
Центр протидії дезінформації: що відомо
- Рада національної безпеки та оборони під час засідання 11 березня створила Центр протидії дезінформації. Він боротиметься з фейками та пропагандою.
- До органу залучать представників розвідувальної спільноти, а також усі відповідні міністерства та відомства.
- Представлення Центру відбудеться 6 квітня.