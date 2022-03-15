Зеленський призначив новим головою Київської ОВА Олександра Павлюка
Для того, щоб додатково посилити оборону Київщини, новим керівником обласної військової адміністрації призначено Олександра Павлюка. Звільнений голова ОВА Олексій Кулеба допомагатиме військовому керівництву.
Про це заявив Володимир Зеленський у новому відеозверненні, повідомляє 24 канал. За його словами, окупанти продовжують вважати захоплення Києва своєю ключовою політичною метою.
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"Вони сподіваються, що контроль над Києвом дасть їм контроль над Україною. Це абсолютний абсурд з усіх поглядів", – наголосив президент.
Що відомо про Олександра Павлюка
Олександр Павлюк – Герой України, генерал-лейтенант. У 2006 – 2007 роках він був командиром українських миротворчих військ у Косові, де отримав перший досвід співпраці з підрозділами НАТО.
З 2017 по 2020 рік Павлюк командував військами ОК "Захід". З 2020 року був командувачем підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ.
У липні 2021 року Павлюка призначили на посаду командувача Операції Об'єднаних сил.
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