Зеленський призначив уповноваженого з питань санкційної політики: хто ним став

Володимир Зеленський призначив радника-уповноваженого з питань санкційної політики. Відповідний указ президент підписав 16 серпня.

Так, радником – уповноваженим президента з питань санкційної політики став Владислав Власюк.

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Власюк – уповноважений з питань санкційної політики

Призначити Власюка Владислава Вікторовича Радником – уповноваженим Президента України з питань санкційної політики,

– йдеться в тексті указу Зеленського.

Зауважимо, що раніше Власюк був радником Андрія Єрмака. Зокрема, 8 лютого 2023 в ОП повідомили, що відбувся брифінг для послів "Групи семи" з питань посилення санкцій проти Росії. На сайті зазначили, що зустріч провів, зокрема, радник керівника Офісу Президента Владислав Власюк.

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Владислав Власюк на зустрічі з послами / Фото ОП

До речі, з квітня 2022 року Владислав Власюк – секретар Міжнародної робочої групи з питань санкцій проти Росії. Йдеться, про так звану санкційну групу Єрмака – Макфола.