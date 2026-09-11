Якщо Росія влаштовуватиме Україні блекаути, вона отримає відповідь, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до будь-яких сценаріїв розвитку подій цієї зими. Якщо Росія атакуватиме енергетичну інфраструктуру, українські сили завдаватимуть ударів у відповідь.

Президент зауважив, що мирні переговори залишаються альтернативою. Про це він розповів під час зустрічі Ялтинської європейської стратегії.

Що сказав Зеленський?

Глава держави підкреслив, що Україна навчилась знаходити можливості відповідати гідно на російські удари.

Я не порівнюю з тими гуманітарними катастрофами, що вони сьогодні роблять. Україна такого не робить. Але тим не менш Україна спроможна відповісти Росії на будь-яку їхню операцію,

– наголосив Зеленський.

Він зазначив, що росіяни готуються взимку бити по енергетичній системі. Зеленський сказав, що у випадку, якщо Росія буде робити блекаути – Україна намагатиметься відповісти гідно.

Водночас український лідер зауважив, що дипломатичні переговори залишаються розумною альтернативою взаємним атакам.

Якщо Росія не хоче закінчувати, то треба знаходити партнерам до неї підхід. Якщо складно знайти, то сьогодні принаймні треба рухатись крок за кроком,

– заявив президент.

Серед перших етапів деескалації Зеленський назвав повне розблокування Чорного моря та енергетичне перемир'я, яке гарантуватиме захист інфраструктури обох країн.

Для ефективного стримування агресора глава держави закликав США негайно запровадити потужні економічні, енергетичні й антибалістичні санкції. Зокрема, йдеться про ухвалення законопроєкту сенатора Ліндсі Грема та окремих рішень адміністрації Дональда Трампа.

Глава держави додав, що окремими важливими напрямами переговорного процесу мають залишатися обміни військовополоненими, повернення цивільних, журналістів та викрадених українських дітей. Наступною метою Зеленський назвав ретельну підготовку тристоронньої зустрічі.

Нагадаємо, президент заявляв, що Росія розраховує взимку послабити Україну та змусити Київ піти на нові поступки. За словами Зеленського, Кремль сподівається завдати сильного удару завдяки зимовому наступу та атакам на енергетичну інфраструктуру.