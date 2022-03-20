Зеленський розповів, як НАТО не хоче бачити Україну у своєму складі

З перших днів президентства Володимир Зеленський почав особисто запитувати керівництво НАТО щодо членства України. Але йому відповідали, що немає жодних шансів.

Таку заяву український лідер зробив у коментарі зробив у великому інтерв'ю американському телеканалу CNN. Його опублікувала пресслужба Зеленського 20 березня, повідомляє 24 канал.

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"Ви повинні прийняти Україну вже зараз – у нас немає часу"

За словами президента, з його позицією щодо НАТО була дуже добре знайомою більшість західних лідерів, зокрема лідери країн НАТО та Європейського Союзу. Такі розмови відбувалися раніше та відбуваються зараз.

"Я казав їм, що наш час закінчується. Ви маєте прийняти Україну в НАТО вже зараз. Ми не маємо достатньо часу. Ви також маєте прийняти Україну в Європейський Союз. Ми заслуговуємо на ці членства. Ми посилюємо та зміцнюємо вас. І ви це побачите", – зауважив Зеленський, коментуючи останні перемовини.

Також він наполягав, аби західні лідери зробили конкретні кроки.

Ми зміцнюємо ваші позиції, а не ви наші. Це буде дуже чітке та дуже правильне повідомлення російському керівництву та росіянам,

– підкреслював Зеленський під час спілкування з західними лідерами.

"Шансів немає, але двері завжди залишатимуться відкритими"

Український президент додає: всі на Заході казали йому, що Україна не має жодних шансів вступити в НАТО та ЄС.

"Я їм кажу: не випробовуйте український народ, тому що наші люди – мужні, і Захід також повинен бути мужнім", – зазначив він.

За словами Зеленського, в НАТО не мають консолідованої позиції щодо членства України.

Я запитував їх особисто: чи приймете Ви Україну до НАТО за рік або два. Скажіть: так або ні. І відповідь була чіткою: ви не будете членом НАТО, але двері завжди для вас залишатимуться відкритими,

– підсумував український очільник.

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