Зеленський пояснив, чому не варто вірити словам Путіна щодо Донбасу

Володимир Зеленський прокоментував заклики поступитися українськими землями заради миру. Він підкреслив, що Путін не припинить агресію після здачі Донбасу, а лише візьме паузу та повернеться за кілька років.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю данському виданню DR Nyheder.

Чому не варто вірити словам Путіна щодо Донбасу?

Зеленський пояснив, що питання передачі українських територій в обмін на безпеку є абстрактним, оскільки Росія неодноразово демонструвала невідповідність між своїми заявами та реальними діями.

За його словами, спочатку Путін говорив про Донбас, однак згодом російські війська спробували захопити Київ. Так само заяви про нібито захист російськомовного населення не завадили росіянам чинити звірства проти мирних жителів у Бучі та інших населених пунктах.

Президент також розповів про розмову з американською стороною щодо можливого обміну Донбасу на гарантії безпеки.

Окремо президент звернув увагу на питання членства України в НАТО. Він зазначив, що американська сторона запропонувала розглянути альтернативні гарантії безпеки, які за своїм змістом нагадували б механізми Альянсу. Однак президент наголосив, що такі пропозиції мають бути чіткими та передбачати реальний захист України.

Історичні паралелі та загроза нового наступу

Зеленський нагадав про системні дії Москви, яка методично посилювала тиск після відмови України від ядерного потенціалу. Росія спершу всіляко блокувала європейську інтеграцію та рух до оборонного блоку, а згодом розпочала збройну окупацію.

У нас забрали ядерну зброю. Я не прихильник ядерної зброї. Думаю, світ був би кращим без неї. Але росіяни забрали нашу ядерну зброю, чи не так? Забрали. Потім вони зупинили нашу інтеграцію у Європу, потім не дали нам бути в НАТО. І зрештою окупували нас,

– підкреслив Зеленський.

Зеленський підсумував, що Путін не зупинить експансію після будь-яких поступок, а лише накопичить сили для повторного удару через рік або кілька років.

Зауважимо, що Володимир Зеленський повідомив про покращення становища на фронті на тлі високих втрат окупантів. Водночас він попередив про складну зиму та боротьбу за збереження підтримки партнерів.