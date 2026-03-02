"Хороший сигнал" для Путіна: Зеленський прокоментував події в Ірані
- Володимир Зеленський вважає події в Ірані "хорошим сигналом" для Володимира Путіна, показуючи слабкість авторитарних союзів.
- Зеленський підкреслив, що Росія не може підтримати Іран, оскільки всі її збройні сили зосереджені в Україні.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію навколо Ірану, назвавши її "хорошим сигналом" для російського лідера Володимира Путіна. За його словами, події демонструють слабкість авторитарних союзів.
Про це Володимир Зеленський розповів під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.
Що сказав Зеленський про Путіна та Іран?
За словами глави держави, Росія вже продемонструвала ненадійність як союзник у Сирії, коли не змогла ефективно підтримати режим Башара Асада. Подібну слабкість, на його думку, Москва проявляє і зараз, під час операції США в Ірані.
А те, що відбувається в Ірані, це хороший сигнал, щоб Путін подивився, чим закінчується диктатура,
– наголосив Зеленський.
Зеленський також зазначив, що всі збройні формування, які були у Росії, знаходяться в Україні, тому Кремль ніяк не може підтримати Іран.
Про що ще Зеленський розповів під час спілкування з журналістами?
Глава держави заявив, що переговори України, США та Росії, заплановані в Абу-Дабі, можуть не відбутися через ескалацію на Близькому Сході, але їх не скасовано. Україна розглядає альтернативні майданчики для переговорів, такі як Туреччина або Швейцарія, і чекає відповіді від партнерів.
Зеленський також заявив, що росіяни обрали нову ціль для масштабних атак по Україні. За словами глави держави тепер ціллю окупантів стануть об'єкти водопостачання у нашій державі.
Президент України також прокоментував питання щодо можливого впливу ситуації навколо Ірану та на Близькому Сході на ініціативу PURL із закупівлі зброї у США. Він зазначив, що наразі постачання озброєння для України в межах програми PURL триває у штатному режимі та без змін.