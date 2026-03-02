"Хороший сигнал" для Путіна: Зеленський прокоментував події в Ірані

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію навколо Ірану, назвавши її "хорошим сигналом" для російського лідера Володимира Путіна. За його словами, події демонструють слабкість авторитарних союзів.

Про це Володимир Зеленський розповів під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.

Що сказав Зеленський про Путіна та Іран?

За словами глави держави, Росія вже продемонструвала ненадійність як союзник у Сирії, коли не змогла ефективно підтримати режим Башара Асада. Подібну слабкість, на його думку, Москва проявляє і зараз, під час операції США в Ірані.

А те, що відбувається в Ірані, це хороший сигнал, щоб Путін подивився, чим закінчується диктатура,

– наголосив Зеленський.

Зеленський також зазначив, що всі збройні формування, які були у Росії, знаходяться в Україні, тому Кремль ніяк не може підтримати Іран.

Про що ще Зеленський розповів під час спілкування з журналістами?