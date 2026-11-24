Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер наполягають на якнайшвидшому укладенні мирної угоди між Україною та Росією. Бажаним терміном вони називають січень 2027 року.

Про це глава держави розповів в інтерв’ю Bloomberg.

Коли США хочуть завершити війну в Україні?

За словами Зеленського, американські переговорники прагнуть досягти домовленостей якомога швидше. Зокрема, Віткофф і Кушнер хотіли б укласти мирну угоду ще до січня. Водночас український президент зауважив, що така поспішність створює ризик значних поступок з боку України. При цьому російський диктатор Володимир Путін не демонструє ознак готовності припинити війну.

Зеленський підкреслив, що Україна також зацікавлена у завершенні бойових дій, однак не погодиться на домовленості, які суперечать її інтересам.

Президент підкреслив, що обсяг союзницької підтримки та тиску на державу-агресора має бути відчутним аргументом для початку реального переговорного процесу.

Рівень підтримки України та санкцій має бути таким, щоб вони стали чітким сигналом для росіян. Настав час сісти за стіл переговорів і припинити війну,

– наголосив він.

Зеленський звернув увагу на те, що Володимир Путін наразі не демонструє жодних ознак готовності зупинити бойові дії, а Україні загрожує необхідність піти на значні поступки.

Є бажання діяти дуже швидко, і ми, і росіяни це розуміємо. Ми розуміємо, якою може бути ціна. Ми теж дуже хочемо миру, але не лише коштом України,

– акцентував Зеленський.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Кушнер стримував Трампа від тиску на Зеленського. Тоді переговірник зазначив, що переконував американського лідера не посилювати вимоги до українського президента та запропонував Києву після припинення війни зосередитися на економічному відновленні.