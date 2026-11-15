Зеленський попередив про підготовку ворогом нових ударів

Українська розвідка отримала дані про підготовку нових російських ударів. Ключовим завданням захисту визначено постачання ракет для комплексів протиповітряної оборони.

Про це 15 листопада повідомив президент Володимир Зеленський.

Ворог готується до обстрілу

За словами Зеленського, міжнародним партнерам варто зосередитися на постачанні ракет для систем Patriot і NASAMS. Саме ці комплекси здатні ефективно захищати українське небо від ворожих повітряних цілей

Російська балістична загроза залишається дуже серйозною,

– наголосив глава держави.

Президент також акцентував на даних розвідки щодо планів Росії. Зокрема, відомо про підготовку нової ворожої атаки.

Окрім посилення ППО, важливим Зеленським назвав й розвиток безпілотних систем. За його словами, Україна співпрацюватиме з партнерами над збільшенням виробництва дронів.

Потенціал у нас є, і застосування зараз на фронті ефективне. За жовтень було більше 50 тисяч російських втрат – убитими та пораненими, за листопад повинен бути аналогічний високий показник,

– додав Зеленський.

До слова, президент також зазначив, що нова тактика російських ударів полягає у тому, що агресор може кілька днів поспіль бити по енергетиці одній області. Від початку осені найбільше влучань зафіксували на Дніпропетровщині та Київщині.