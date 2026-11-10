"З росіянами важко": Зеленський розповів про переговори в Абу-Дабі

В Абу-Дабі 10 листопада розпочалися тристоронні переговори щодо припинення війни Росії проти України. Володимир Зеленський заявив, що діалог з російською стороною дається складно.

Під час дискусії в Копенгагенському університеті 10 листопада президент України зазначив, що тримає зв'язок з українською делегацією в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Що відомо про переговори в Абу-Дабі

Я щойно спілкувався з нашою командою в Абу-Дабі. З росіянами важко. Вони, м'яко кажучи, не найкращі наші друзі,

– прокоментував перебіг зустрічей Володимир Зеленський.

За словами президента, цей раунд зосереджений переважно на гуманітарному треку, де пріоритетом залишається повернення в Україну військовополонених.

Згодом Володимир Зеленський повідомив про звіт української переговорної команди за перший день зустрічей в ОАЕ. Спочатку відбулися консультації з європейськими та американськими партнерами, після чого пройшов тристоронній формат за участю України, США та Росії.

Тристоронній формат був конструктивним та доволі змістовним. Встигли обговорити необхідність та можливі параметри гуманітарних кроків. Звільнення полонених – це пріоритет. Детально говорили про зміст гарантій безпеки Україні та фундамент їхнього довготривалого функціонування.

У контексті безпекових гарантій Зеленський наголосив на необхідності реальних інструментів для блокування повторення війни.

Також сторони порушили питання необхідності деескалаційних кроків.

Глава держави додав, що визначив чіткі завдання команді для продовження діалогу.

"Головне – реально наблизити мир, і з українського боку буде тільки продуктивна, якісна, чесна робота", – наголосив Зеленський, подякувавши США та ОАЕ за можливість проведення переговорів.

Застереження для Європи

Окремо Зеленський закликав європейські країни якнайшвидше винести уроки з російської агресії, що триває проти України. Він наголосив, що подібні сценарії вже відомі з підручників історії.

Це величезна проблема, коли найбільша за територією країна у світі вирішує окупувати іншу державу,

– наголосив Зеленський.

Водночас під час заходу пролунав і жарт, який викликав сміх серед студентів. Прем'єр-міністерку Данії Метте Фредеріксен запитали, чому вона пишається тим, що український президент відвідує її країну вже вп'яте від початку повномасштабної війни. Коли посадовиця замислилася над відповіддю, Зеленський підхопив паузу і сказав: "Можливо, це вже занадто".

Володимира Зеленського зустріли гучними й тривалими оваціями. Охочих наживо послухати українського лідера виявилося настільки багато, що актова зала не змогла вмістити всіх присутніх.

Нагадаємо, раніше Київ визначав ключовими темами переговорів гуманітарні ініціативи, енергетику та безпеку судноплавства у Чорному морі, які мають створити підґрунтя для потенційної зустрічі лідерів України та Росії.

