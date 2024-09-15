Він не хоче зупиняти війну, – Зеленський відповів, що діється в голові Путіна

Путін не хоче зупиняти війну проти України. Він не змінив свій головний задум. Іноді російський диктатор просто грає для деяких іноземних лідерів.

Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю для програми GPS Фаріда Закарії на CNN. Президент наголосив, люди мають зрозуміти, що Путін не хоче нічого зупиняти.

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Зеленський про Путіна

Український лідер переконаний, що Путін не змінив свій основний задум. Іноді він просто грає для деяких лідерів, які чекають від диктатора якихось емоцій, хочуть почути щось про мир.

Зеленський зауважив, що іноді Путін може давати якісь меседжі Глобальному Півдню чи ще кудись. І вони починають говорити: "Бачите, Путін "готовий" до діалогу".

До якого діалогу?! Він гравець. І він відчуває цю слабкість Заходу й Глобального Півдня,

– наголосив президент.

Додав, що диктатор знаходить те місце, де між Заходом і Глобальним Півднем немає єдності, де в них різні інтереси.

І я думаю, що це проблема, яку люди повинні зрозуміти: його місія не в тому, щоб зупинити війну. Він не хоче нічого зупиняти, тому що йому не потрібна і він дуже боїться успіху України,

– підкреслив Зеленський.

Український лідер зауважив, що тут йдеться навіть не про перемогу.