Неважливо, хто президент США, поки Путін при владі, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що зміна президента США не вплине на Росію. Водночас він припустив, що особливі відносини Трампа з Путіним могли б запобігти повномасштабному вторгненню.

Зеленський пояснив, чому навіть дружні відносини американського президента з Путіним не гарантують, що Росія відмовиться від своїх планів щодо України. Про це глава держави розповів в інтерв'ю Стівену Бартлетту.

Чому Зеленський вважає, що особа президента США не має вирішального значення?

За словами Зеленського, Дональд Трамп мав особливі відносини з Путіним і, на його думку, зберігає їх досі. Український президент не виключив, що дружні стосунки між політиками справді могли б запобігти початку повномасштабної війни.

Однак глава держави наголосив, що навіть за такого сценарію загроза для України нікуди б не зникла. Адже президентські терміни у США та Україні обмежені, тоді як головна мета Путіна залишається незмінною.

Але одне ви маєте знати напевно: ні я, ні Трамп не вічні на цих президентських посадах. Так чи інакше, президентство Трампа закінчилося б, а Путін усе одно не змінив би своєї головної мети – окупації України,

– пояснив президент.

Підсумовуючи, Зеленський зазначив, що ключове значення має не те, хто очолює Сполучені Штати, а те, що Путін продовжує керувати Росією.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Росія вимагає відведення українських військ зі Слов'янська, Краматорська та Дружківки. Президент попередив про ризик захоплення нових міст у разі таких поступок, наголосивши, що Москва може продовжити наступ углиб України.