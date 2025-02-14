Укласти угоду без нас чи Європи – погана ідея, сподіваюсь, такої у Трампа немає, – Зеленський

За словами Володимира Зеленського, Дональд Трамп має всі повноваження накласти санкції на російського диктатора. Тож президент України готовий приїхати до Вашингтону, аби розробити "спільний план цивілізованих людей".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ глави держави на Мюнхенській конференції з безпеки 14 лютого. Планом необхідно поділитися й з "європейськими друзями", аби не втрачати єдність.

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Що заявив Зеленський

Війна Росії проти України об'єднала США та Європу, і це одна з небагатьох позитивних змін. Саме цього, за словами Зеленського, боявся Путін останні роки при владі.

Завдяки такій єдності, українським людям і солдатам держава-агресор не змогла окупувати Україну.

Зараз укласти угоду без нас чи без Європи – це погана ідея, тож я сподіваюсь, що у президента Трампа немає такої,

– сказав український лідер.

Він також наголосив, що для підписання мирної угоди з Росією необхідна присутність Трампа, тож на Мюнхенській конференції це питання не вирішать. Гарантії безпеки в Україні стосуються і Європи, адже Україна – частина Європий майбутній член ЄС.