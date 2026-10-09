Київська влада майже повністю не виконала необхідні кроки за планами стійкості, — Зеленський

В Україні оновили потреби в енергетичному обладнанні та системах ППО для захисту від російських ударів. Володимир Зеленський зазначив, що у Києві майже повністю не виконали необхідні кроки щодо підготовки до обстрілів.

Про це повідомив Володимир Зеленський за підсумками наради 9 жовтня. За його словами, Міністерство закордонних справ та Офіс Президента вже готують відповідну комунікацію з міжнародними партнерами. Найближчим часом він планує особисто обговорити ці питання з лідерами країн-союзників.

Жорстка критика через укриття та енергетику

Президент наголосив, що відновлення пошкоджених об'єктів передачі електрики триває цілодобово. Проте виконання планів стійкості в регіонах, зокрема на Київщині, викликає серйозні питання.

Гальмування цих робіт є абсолютно неприпустимим, а відповідальність Міністерства інфраструктури та обласних адміністрацій буде персональною. Окреме завдання отримав Київ, оскільки міська влада майже повністю провалила необхідні кроки для захисту.

Також під час наради обговорили ситуацію в Прилуках на Чернігівщині. До кінця поточного тижня посадовці мають підготувати повний пакет рішень, які раніше обговорювалися з місцевими жителями.

Ситуація на фронті

Окрему увагу приділили бойовим діям на Донеччині. Міністр оборони та Головнокомандувач ЗСУ доповіли про обстановку в районах Костянтинівки, Добропілля, Слов'янська та Краматорська.

Є результати у знищенні "просочувань" окупанта в Добропіллі",

– зазначив Володимир Зеленський.

Він додав, що військове керівництво вже визначило рішення, які мають спрацювати найближчими тижнями, та подякував підрозділам за виконання завдань.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Росія суттєво посилила удари по лініях електропередачі та трансформаторах. Через це представники Міненерго закликали українців не публікувати кадри з місць влучань, щоб не допомагати ворогу коригувати вогонь.

Крім того, наприкінці вересня ворог здійснив масовану атаку на 11 регіонів країни, внаслідок якої постраждала Трипільська теплоелектростанція на Київщині.