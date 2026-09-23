У нас немає іншого вибору, – Зеленський пообіцяв, що Україна зробить зиму болючою для Росії

Президент Володимир Зеленський заявив, що прийдешня зима може стати дуже важким випробуванням для України. За його словами, у разі російських атак країна зробить усе можливе, аби зимовий період став однаково болісним і для Росії.

Подробиці із заяви глави держави під час виступу на полях Генасамблеї ООН повідомляє Clash Report.

Що сказав Зеленський про відповідь на удари Росії?

Українське керівництво готує комплексні заходи для забезпечення стійкості енергетичної та військової інфраструктури під час холодного сезону. Основна увага зосереджена на посиленні систем протиповітряної оборони та розширенні спроможностей завдавати симетричних ударів.

Глава держави наголосив на рішучості України реагувати на будь-які спроби знеструмити українські міста та інфраструктурні об'єкти.

Ця зима може бути дуже суворою для нас, але у відповідь ми не матимемо іншого вибору, окрім як зробити її болісною і для Росії,

– заявив Володимир Зеленський.

Сили оборони України продовжують систематично нарощувати далекобійний потенціал для ураження військово-промислових та логістичних об'єктів агресора.

При цьому, російський диктатор не полишає планів захопити великі українські міста – Путін, за словами президента України, все ще зазіхає на Харків, Дніпро та Одесу. Зеленський підкреслив, що його критично важливо врешті-решт зупинити.

"Лідер Росії, "нульовий пацієнт" – людина, з якої почалася ця війна і поширилася світом, перетворившись на найбільшу війну в Європі з часів Другої світової, – неминуче покине цей світ", – так український лідер висловився про Путіна.

Детальніше про заяви глави держави на виступі під час засідання Генасамблеї ООН читайте в матеріалі 24 Каналу.