Зеленський продовжив санкції РНБО проти топ-контрабандистів та українських компаній

Президент Володимир Зеленський схвалив санкції, які 4 квітня запровадила Рада національної безпеки й оборони проти бізнесменів та низки українських компаній.

Таким чином Зеленський продовжив санкції РНБО проти топ-контрабандистів та низки українських компаній. Відповідний указ оприлюднили на сайті глави держави.

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До списку, зокрема, потрапив підсанкційний одеський бізнесмен Вадим Альперін, якого у мережі називають "королем контрабанди".

До санкційного списку потрапили:

Вадим Альперін;

Олександр Єрімічук;

Юрій Кушнір;

Орест Фірманюк;

Віктор Шерман;

Андрій Попов;

Араік Амірханян.

Суть обмежень

Санкції передбачають блокування активів та обмеження торговельних операцій, часткове або повне припинення транзиту ресурсів, польотів й перевезень територією України, заборону виведення капіталів з України, заборону діяльності на території України.

Також потрапили під санкції 86 компаній, які пов'язують з топ-контрабандистами України. Серед них більшість українських фірм, але є низка із Росії, Китаю, деякі розташовані в окупованому Севастополі.

Що цьому передувало