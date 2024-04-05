Зеленський продовжив санкції РНБО проти топ-контрабандистів та українських компаній
Президент Володимир Зеленський схвалив санкції, які 4 квітня запровадила Рада національної безпеки й оборони проти бізнесменів та низки українських компаній.
Таким чином Зеленський продовжив санкції РНБО проти топ-контрабандистів та низки українських компаній. Відповідний указ оприлюднили на сайті глави держави.
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До списку, зокрема, потрапив підсанкційний одеський бізнесмен Вадим Альперін, якого у мережі називають "королем контрабанди".
До санкційного списку потрапили:
- Вадим Альперін;
- Олександр Єрімічук;
- Юрій Кушнір;
- Орест Фірманюк;
- Віктор Шерман;
- Андрій Попов;
- Араік Амірханян.
Суть обмежень
Санкції передбачають блокування активів та обмеження торговельних операцій, часткове або повне припинення транзиту ресурсів, польотів й перевезень територією України, заборону виведення капіталів з України, заборону діяльності на території України.
Також потрапили під санкції 86 компаній, які пов'язують з топ-контрабандистами України. Серед них більшість українських фірм, але є низка із Росії, Китаю, деякі розташовані в окупованому Севастополі.
Що цьому передувало
- Ще у 2021 році Україна ввела економічні санкції проти низки осіб, які були у неофіційному списку топових контрабандистів. Учора, 4 квітня, РНБО продовжила санкції проти них.
- Власне, у списку фігурував одеський бізнесмен Вадим Альперін. Його та ще одного топ-контрабандиста у 2021 році позбавили українського громадянства.
- У жовтні 2023 року ВАКС закрив справу Альперіна, а ще унаслідок однієї зі справ Альперіна було передано 300 мільйонів гривень на потреби ЗСУ.