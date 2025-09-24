Путін не чекатиме, доки закінчиться війна в Україні, – Зеленський про атаки Росії на Європу
- Зеленський заявив, що Путін не чекатиме закінчення війни в Україні.
- Диктатор буде шукати слабкі місця в Європі та країнах НАТО.
Володимир Зеленський висловився про те, що Росія атакує Європу. За його словами, така тенденція збережеться.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.
Що сказав Зеленський про атаки Росії на Європу?
Український президент наголосив: такі атаки триватимуть. І це розуміють у США.
Трамп погодився зі мною, що Путін не чекатиме закінчення війни в Україні. Путін спробує знайти слабкі місця в Європі, в країнах НАТО. Він спробує це зробити,
– сказав Зеленський.
Цікаво! Гарант також заявив: не знає, на чому базувалися відносини Путіна і Трампа, але російський диктатор обманював Трампа. Це вже розуміє і американський президент. Сам Трамп заявив, що його стосунки з Путіним нічого не означали.
Останні атаки Росії на Європу
- Під удар потрапили Данія, Норвегія та Швеція увечері 22 вересня. БпЛА паралізували роботу аеропортів у Данії, 4 великі дрони літали кілька годин.
- Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен назвала інцидент серйозною атакою на критичну інфраструктуру. Та в Росії традиційно заявили, що вони непричетні.
- Дрони також фіксували над військовими об'єктами Норвегії та Швеції.
- Важливо, що для Європи є загроза не тільки від дронів. Наприклад, Росія буде пробувати дестабілізувати ситуацію в Молдові. Мая Санду вважає, що її країна може стати плацдармом для проникнення на Одещину.