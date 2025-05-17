У Стамбулі всі побачили слабку й непідготовлену російську делегацію, – Зеленський

У п'ятницю, 16 травня, в Стамбулі відбулися переговори між Україною та Росією, куди Кремль відправив делегацію нижчого рівня. Володимир Зеленський заявив, що вона була слабкою та не мала суттєвих повноважень.

У Туреччині була можливість домовитися про мир, але Росія вирішила зберегти можливість для себе вбивати далі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.

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Що український лідер заявив про російську делегацію на переговорах

Президент України згадав можливість досягти мир під час переговорів у Стамбулі. "Учора, як і в будь-який день цієї війни, була можливість припинити вогонь. Україна давно це пропонує – повне й безумовне припинення вогню. Росія зберігає хіба що можливість для себе вбивати далі", – зазначив Зеленський.

Вчора в Стамбулі всі побачили слабку й непідготовлену російську делегацію без суттєвих повноважень,

– заявив український лідер.

Він наголосив, що це має змінитися – потрібні реальні кроки для завершення війни. За його словами, Україна чекає від США, Європи та всіх інших партнерів сильних санкцій проти Росії.

Зеленський зазначив, що без сильнішого тиску на країну-агресорку там не шукатимуть реальної дипломатії.

Президент України також прокоментував російський удар по рейсовому автобусу в Сумській області 17 травня. "Усі загиблі – цивільні. І росіяни не могли не розуміти, по якому транспортному засобу завдають цього удару. Це було свідоме вбивство цивільних", – підкреслив український лідер.